انطلاق بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف في بورسعيد اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات المرحلة الأولى من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف، والتي يستضيفها حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية ببورسعيد وتستمر لمدة 4 أيام حتى 9 مارس الجاري.

وتشرف على البطولة، منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص، وهي أول مرة تستضيفها في تاريخها.

2000 سباح يشاركون في البطولة

يشارك في بطولة كأس مصر 2000 سباح وسباحة، يمثلون 65 منشأة رياضية من أندية ومراكز شباب، وأكاديميات وهي «الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، إنبي، سموحة، اتحاد الشرطة، المقاولون العرب، وادي دجلة، بيراميدز، كهرباء الإسماعيلية، الجيش، السكة الحديد، القناة، شباب المنشية، الديب، شباب الجزيرة، التوكيلات الملاحية، هايكستب، الطيران، الضاهر، الغابة، التمساح، النصر، بور فؤاد، التل الكبير، المريخ، الفنار، شباب الإستاد، بورسعيد، الرياضي البحري، منطقة القاهرة، حلوان، كشافة البحرية بالجيزة، أبو قير، شباب بنها، رأيا، العاشر، المقطم، غزل بورسعيد، المنطقة الاقتصادية، أرض اللواء، جرين هيلز، بيطاش، التجديف، العبور، سبورتنج، دمنهور، الأسطول، صيد القاهرة، بروسيا، البطل الأوليمبي، الجهاد، الصفا، مصر للبترول، ميت غمر، الأندلس، زندا، فاروس، ميج أكاديمي، إيج أكاديمي، إن سي واي، تي إم أكاديمي»

تقام المنافسات للمراحل السنية 11 و 12 و 13 سنة ، وتشهد البطولة طوال أيامها تواجد مجلس إدارة الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي.

ووجه إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ الدعوة للقيادات و الرياضية والمجتمعية والتنفيذية في بورسعيد وعلى رأسهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لحضور هذا الحدث الهام الذي تستضيفه بورسعيد لأول مرة .

بورسعيد صالحة لاستضافة البطولات

وأشار " حمص " أن بورسعيد أصبحت بفضل جهود مسؤليها منارة رياضية صالحة لإستضافة كافة البطولات على مستوى الجمهورية في كل الألعاب وأيضا المنتخبات الوطنية بكافة إنتمائتها.