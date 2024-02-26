تفاصيل إنشاء سوق حضاري وموقف سيارات في شبين القناطر.. 20 محلا تجاريا

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قطعة أرض بمدينة القناطر الخيرية، لاستكمال إنشاء سوق حضاري وموقف سيارات عمومي، حيث تم إنشاء 20 محلا تجاريا، وتشطيبها على أعلى مستوى من الخامات لتأجيرها لشباب المنطقة، وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه.

كما تعمل المحافظة على إنشاء 20 باكية أخرى على غرار تلك الباكيات، ليصبح إجمالي ما سيتم إنشاؤه من الباكيات المميزة 40 باكية، وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير مدينة القناطر الخيرية والقضاء على المظاهر العشوائية.

خلق فرص عمل للشباب

كما تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة لإنشاء 112 باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء، لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب

ومن الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تسعى لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري.