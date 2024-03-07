محافظ مطروح يوجه حصر احتياجات قطاع التأمين الصحي وفتح عيادة بسيوة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية ودور فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين من أهالي المحافظة، خلال لقائه مع الدكتورة مي رسلان مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة.

مقترح تخصيص عيادة للتأمين بسيوة

وجه محافظ مطروح مديرة التأمين الصحي بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين، خاصة مع سابق الخبرة بالعمل في فرع مطروح والوقوف على طبيعة المشكلات وكافة العقبات وكيفية تذليلها.

كما ناقش محافظ مطروح أهمية التيسير على أهالي سيوة من الطلاب والمشتركين في الخدمة مع مقترح تخصيص عيادة للتأمين بسيوة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لتوفير الأطباء أو تخصيص مندوب لتجميع أوراق الطلاب بالمدارس لعرضها على اللجنة بمطروح.

حصر احتياجات قطاع التأمين الصحي في مطروح

ووجه محافظ مطروح بحصر كل المطالب والاحتياجات في قطاع التأمين الصحي لمخاطبة رئيس الهيئة لإمكانية تدبيرها للتيسير على المواطنين بمحافظة مطروح والارتقاء بالخدمات المقدمة.

استجابه سريعة لحالة علاج طفل

وجه المحافظ بمراجعة حالة طفل يعاني من بعض الأمراض وصرف الأدوية اللازمة من التأمين الصحي، وفي حال عدم توافرها، يمكن الاعتماد على المحافظة في هذا الصدد وتقديم العلاج والرعاية الصحية للأكثر احتياجا.