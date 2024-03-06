منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بكفر الزيات.. «سرعة وجودة في الحصول على الخدمة»

تضاف منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بكفر الزيات إلى المنظومة الأكبر في محافظة الغربية، أعلن عنها التأمين الصحي مؤخرًا، إيمانًا من الهيئة بضرورة توفير أفضل خدمة صحية للعملاء، بدءًا من الخدمة الطبية وجودتها، وصولًا إلى الحفاظ على وقت العميل.

وقال الدكتور تامر مدكور، مدير التأمين الصحي بمحافظة الغربية، إن نظام حجز عيادات التأمين الصحي في كفر الزيات يعمل منذ فترة، ويُعتبر واحدًا من الخدمات المقدمة من هيئة التأمين الصحي بالمحافظة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للعملاء في جميع عيادات التأمين الصحي بمدن ومراكز المحافظة.

الخدمات الطبية

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، كشف مدير التأمين الصحي بمحافظة الغربية عن آليات عمل نظام حجز عيادات التأمين الصحي في كفر الزيات، موضحًا كيفية حجز العميل والحصول على موعد للكشف الطبي: «تمت إلكترونياً عبر لينك متوفر على موقع فرع الهيئة على محرك البحث جوجل، حيث يتم الدخول عليه من قبل العميل وحجز الموعد بعد استيفاء جميع مراحل الحجز الإلكتروني».

التحول الرقمي

وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود ميكنة الخدمات والتحول الرقمي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه يهدف أيضًا إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وتوفير الوقت وتجنب الانتظار في العيادة حتى وقت الكشف.