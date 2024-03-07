«المرأة المصرية نماذج مشرفة» ندوة بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ندوة بعنوان «المرأة المصرية نماذج مشرفة»، بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميمة رسمي مدير إدارة الجمرك التعليمية، صفاء توفيق عضو المجلس القومي للمرأة وبمشاركة العديد من ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

العصر الذهبي

افتتحت الندوة أماني سريح مدير مجمع النيل للإعلام وأكدت دور المرأة في المجتمع المصري فهي شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه مع الرجل، خاصة مع إتاحة القيادة السياسية المجال لتولي المرأة المناصب القيادية وتعزيز دورها في المجتمع، وأن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي وحظيت بمكتسبات كثيرة في ظل الجمهورية الجديدة، وأن نهج القيادة السياسية هو فتح آفاق للمرأة لم تكن موجودة من قبل وأصبح تمكين المرأة في المناصب القيادية أمر واقع.

تحقيق المساواة ‏

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن شهر مارس يتميز بالعديد من المُناسبات منها يوم 8 مارس، هو يوم المرأة العالمي، و16 مارس يوم المرأة المصرية، و21 مارس عيد الأم، وأن الدستور المصري أكد تحقيق المُساواة بين المرأة والرجل، وتم تشريع قوانين أسهمت في تفعيل عملية تمكين المرأة منها قانون مجلس النواب، وقانون الميراث، وقانون زواج القاصرات، وقانون الميراث، وأصبح لدينا قيادات نسائية ناجحة في جميع المجالات.

وأضافت ماجدة الشاذلي، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة مُنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحة دور المجلس القومي للمرأة في إعداد الكوادر النسائية للمُشاركة في كل المجالات، بالإضافة إلى تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز، مٌشيرة إلى نشاط المجلس في توفير محاميات للدفاع عن النساء غير القادرات، واستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا ورفع وعي المرأة لتولي أعلى المناصب وتحقيق النجاح.

دور المرأة

أكدت أميمة رسمي، عضو المجلس القومى للمرأة، أهمية دور المرأة في المجتمع فهي أساس بناء الأسرة وبصلاحها يتكون مجتمع قوي، وأن المرأة نالت مكانة كبيرة في ظل القيادة السياسية الواعية المؤمنة بقدراتها والشاهد على ذلك وجود عدد كبير من النماذج المشرفة أعلى المناصب القيادية.