مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية يختتم حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلادنا»

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان «الإدارة بالقيم وتطوير منظومة الصناعة»، وذلك في إطار حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلادنا» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، بحضور الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو والدكتور إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال.

تحسين الجودة

وافتتحت الندوة الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، وقالت إن ختام الحملة اليوم يأتي بعد فعاليات استمرت لشهرين كاملين، شملت عدد من المحاور منها دعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي وتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية والاقتصادية والصحية.

علاج فيرس سي

وأشاد الدكتور السيد الصيفي بجهود شركة فاركو في النهوض بالصناعة المصرية، وذلك بسبقها لإنتاج وتوفير علاج فيروس سي بتكلفة جنيه مصري فقط في حين تكلفته 20 ألف جنيه للعلبة بالخارج.

وأعرب عن تمنيه بأن تصبح جميع الشركات منظمة ومثال لكل القطاعات الأخرى بالدولة، كما أكد أن الشركة تعمل على توفير علاجات لمرض السرطان ونتاج لنجاح الشركة أصبحت الشركات العالمية تتجه لشراء أسهم من الشركات المصرية.

القيادة بالقيم

وتناول الدكتور شيرين حلمي موضوع «القيادة بالقيم» كمثال يحتذى به، موضحا أن المجهود المبذول من مصنعي الدواء المصريين في القضاء على فيروس سي في مشروع حملة 100 مليون صحة مكن مصر من رسم خريطة صحية وتم وقف طوابير الانتظار لفحص 80 مليون إنسان، وتوفير العلاج للمرضى، وكذلك الجهود المبذولة في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكشف «حلمي» عن بداية حملة جديدة لمحاربة الأنيميا في مصر، ثم تناول في حديثه تطور عصور القيم والأخلاق بداية من عصر الإدارة بالتدمير إلى عصر الإدارة بالسخرة والنهضة الزراعية إلى الإدارة بالأوامر والنهضة الصناعية، وصولا للإدارة بالقيم والأخلاق وهي التي تقوم على الحب والخير والثقة والعدل.

أهمية دور الشباب

وأكد الدكتور إبراهيم الجمل، أهمية دور الدين في حث الشباب على قيمة العمل فهي رسالة الإنسان التي خلقه الله عز وجل من أجلها وهي إعمار الارض، كما أوضح أهمية التحلي بالقيم والأخلاق في العمل حيث إن ديننا أكد أهمية ربط العلم بالدين فالدين والعلم دائما متكاملان كي يسعد الإنسان دنيا ودين.