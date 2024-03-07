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دراما المتحدة

الكرملين: ماكرون يزيد تورط فرنسا في النزاع بأوكرانيا

كتب:

أحمد العانوسي
05:33 م | الخميس 07 مارس 2024
ماكرون

ماكرون

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الكرملين أكد أن ماكرون يزيد تورط فرنسا في النزاع بأوكرانيا.

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بقلم أحمد العانوسي