الكرملين: ماكرون يزيد تورط فرنسا في النزاع بأوكرانيا كتب: أحمد العانوسي 05:33 م | الخميس 07 مارس 2024 ماكرون أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الكرملين أكد أن ماكرون يزيد تورط فرنسا في النزاع بأوكرانيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ماكرون يغرد بالعربية: «سكان غزة يحتاجون مساعدات إنسانية هائلة» الإليزيه: ماكرون يستضيف عددا من الزعماء الأوروبيين لدعم أوكرانيا الاثنين المقبل الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة ماكرون: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة ملك الأردن في مؤتمر مع «ماكرون»: حل الدولتين الضمان الوحيد للسلام في المنطقة ماكرون بقلم أحمد العانوسي