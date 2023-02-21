تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم.. السمن البلدي بـ145 جنيها للكيلو

سجلت أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات تراجعا لبعض المنتجات، بقيم تتراوح من 3 حتى 5 جنيهات لكل كيلو، بينما شهدت منتجات أخرى استقرارا، وذلك وفقا لعمليات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا بما يصب في مصلحة المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- كيلو اللبن الجاموس الطازج يتراوح من 15 حتى 19جنيهاً، بتراجع جنيه لكل كيلو.

- كيلو اللبن البقري الطازج من 13 حتى 16 جنيهاً، بتراجع جنيه لكل كيلو.

- كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي من 160 حتى 170 جنيهاً، بتراجع ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

- كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي من 145 حتى 155جنيهاً، بتراجع 5 جنيهات لكل كيلو.

- كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية من 65 حتى 70 جنيهاً.

- كيلو الجبنة القديمة من 60 حتى 65 جنيهاً.

- كيلو «المش» 50 جنيهاً.

- كيلو «المورتة» الفلاحي 55 جنيهاً.

حركة تداولات كبيرة

وأوضح «عبدالغفار»، أن حركة تداول الألبان والجبن اليوم بالمحافظات سجلت نشاطا على نطاق واسع، لافتاً إلى متابعة أسعار الألبان بشكل يومي من قبل الغرفة التجارية المركزية بالقاهرة، بهدف رصد حركة البيع بالأسواق الحرة والمتاجر للحد من الغلاء والاحتكار.