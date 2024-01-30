الكيلو بألف جنيه.. 10 خطوات لزراعة الحبهان بالمنزل

يعتبر الحبهان أو الهال من النباتات والتوابل التي تعتمد عليه فئة كبيرة من المواطنين على مستوى العالم، وفي مصر يستعمل في الطب بسبب رائحته العطرية الجيدة، والطعام من خلال وضعه على أكثر من نوع من الطبيخ، ويمكن أيضًا إضافته للقهوة المحوجة.

كل هذه الاستخدامات تعود للقيمة الغذائية العالية التي يقدمها الحبهان وفوائده الجمة .

خطوات زراعة الحبهان في المنزل

يبحث العديد من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، عن طريقة وخطوات زرع الحبهان في المنزل، سواء للاستفادة منه، أو للاستثمار والربح بعد وصول سعر الكيلو لنحو 1000 جنيه.

وفيما يلي يستعرض «الوطن» كيفية زراعة الحبهان في المنزل، وفقا لما كشفه المهندس حسن محرم مالك مزرعة شتلات وفواكه نادرة .

10 خطوات لزراعة الحبهان

1- يفضل شراء الحبهان ذو البذرة الخضراء.

2- يحتاج إلى تربة خفيفة ويفضل أن تكون من نوع بيتموس صافي أو إضافة رمل عليه ووضعها في وعاء بلاستيك .

3- يحتاج الحبهان إلى درجة حرارة منخفضة لذا يفضل زراعته في الوجه البحري .

4- روي التربة أولا بالماء قبل الزراعة .

5- زراعة بذور الحبهان مع القليل من الماء .

6- عدم ري الحبهان لمدة 15 يوما من زراعته .

7- حمايته من خلال وضع كيس بلاستيك عليه فوق الوعاء .

8- وضعه في مكان لا توجد به أشعة للشمس .

9- إزالة الكيس بعد 15 يوما من الزرعة .

10- أفضل وقت لزراعة الحبهان في شهر يوليو .

فوائد الحبهان

1- تحسين صحة الجهاز الهضمي والتنفسي .

2- ماء الحبهان يقلل من الدهون الموجودة في الجسم .

3- يكافح السرطان .

4- علاج حموضة المعدة الزائدة .

5- يعالج انتفاخ البطن .

6- معالجة الغثيان والتوتر .

7- يساعد على تحسين صحة الكبد والفم والأسنان .