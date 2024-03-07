خبراء اقتصاديون يشيدون بقرارات سعر الصرف المرن.. «يساعد على تسريع دخول الاستثمارات»

قال الخبير المصرفي محمد بدره، إن حسم قرار تحرير الصرف، يساعد على تسريع دخول الاستثمارات المباشرة.

وأضاف وائل عنبة، رئيس شركة تايكون لإدارة الصناديق، أنّ سعر الصرف المرن مهم لاستكمال الصفقات الخاصة بالطروحات الحكومية المعلقة على وجود سعر صرف واحد.

وتابع الخبير الاقتصادي علي متولي، أنّ استثمارات رأس الحكمة كافية لدعم مصر، حتى تبدأ أمريكا وأوروبا في تخفيض سعر الفائدة من النصف الثاني من العام وفق المتوقع.

ونوه أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أنه من الضروري تبني سياسة مرنة حقيقية لسعر الصرف بحيث يتجدد سعر الصرف، وفقًا لقوى العرض والطلب.

وأوضح، الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن مرونة سعر الصرف تساهم في عودة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين التصنيف الائتماني بما يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات.