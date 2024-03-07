عضو بـ«النواب»: تحديد سعر الصرف يسهم في خفض معدلات التضخم 

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن أن تحديد سعر الصرف «خطوة ضرورية» للقضاء على السوق الموازية، والتي ترتبط بشكل مباشر مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، منوهة بأنه يسهم في تخفيف الطلب على الدولار .

تحديد سعر الصرف يسهم في خفض نسب التضخم

وأكدت أن التحديد العادل لسعر الجنيه مقابل الدولار يأتي بعد نجاح توقيع مشروع تطوير رأس الحكمة، والتي تسهم في خفض نسب التضخم، ويكون مناخا مناسبا للاستثمارات وجذب المستثمرين بعد حالة القلق والتخبط الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وأوضحت أن تحرير سعر الصرف من شأنه تحسين التصنيف الإئتماني المصري الدولي، خاصة مع مؤسسات التمويل الكبري، ويعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري والسوق المصرية.