رئيس بنك مصر: دور «المركزي» مراقبة السوق.. ولا يتدخل في سعر الصرف

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنّ الثقة عادت للمؤسسات الدولية مرة أخرى، والصورة الذهينة تغيرت تجاه الاقتصاد المصري، بعد قرارات البنك المركزي أمس.

فتح الحدود الائتمانية لاستخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

وأضاف «الأتربي» عبر مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ العميل المُقبل على السفر، ولديه احتياج للدولار، سواء فيما يخص التعليم والصحة، تلبيها البنوك له بكل أمان ودون أي أزمة، خاصة بعد فتح الحدود الائتمانية لاستخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أن البنوك أثناء الأزمة كانت أيضا تلبي احتياجات العملاء.

البنك المركزي دوره مراقبة السوق

وتابع: «البنك المركزي دوره مراقبة السوق ولا يتدخل في عملية سعر الصرف، ولكن إذا حدث ممارسات غير طبيعية وقفزات غير مبررة في سعر الدولار، دور البنك المركزي أنه يتدخل في هذه اللحظة فقط، وهذا أيضا دور البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، لظبط إيقاع الأسواق».

وأوضح: «البنك مش بيسعر الدولار، هو ماشي وفقا لآليات السوق، أمس كان بـ 51 جنيها واليوم بـ49 جنيها، لكن أنا ببشر المواطنين أن هناك إقبال كبير من العملاء لبيع الدولار»، مواصلا: «السوق الموازية هتنتهي ما دامت النوك تلبي طلبات واحتياجات العملاء وبالتالي ستنتظم العملية بشكل كبير بعد القرارات».