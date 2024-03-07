شعبة الأدوية: تحرير سعر الصرف ينعكس على ضبط سوق الدواء

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدواء يمثل أهمية قصوى وهو سلعة استراتيجية وأمن قومي، وبالتالي، فإنه من أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة.

استقرار غير مسبوق في سوق الدواء

وأضاف «عوف»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نحيي الحكومة على تحرير سعر الصرف، لضبط سوق الدواء ففي عام 2016 عندما حدث تحرير سعر الصرف ترتب على ذلك استقرار غير مسبوق في سوق الدواء، فقد أصبح في مصر سعر صرف واحد ورسمي من الدولة كما أنه يعبر عن مصداقية الاقتصاد».

تحرير سعر الصرف

وتابع رئيس شعبة الأدوية: «إجراءات الحكومة والبنك المركزي بتحرير سعر الصرف جيدة ومهمة ووجود سعر ثابت وواضح للدولار شيء مهم جدا فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المستقبلية للتكاليف التي تصل مثلا إلى 5 سنوات».

وواصل: «بالنسبة إلى وضع قطاع الدواء، فإن الأدوية التي ليست لديها بدائل أو مثائل، فإن هناك مخزونات منها موجودة من 3 لـ6 شهور وتُصرف بالروشتة والرقم القومي، أما الأدوية التي لها بدائل ومثائل بالاسم العلمي لا يوجد بها نواقص وبالاسم التجاري بها نواقص».