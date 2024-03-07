من هي حسناء الشريف سيدة العريش؟.. كرمتها قرينة الرئيس السيسي

هنأ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حسناء الشريف، ابنة مدينة العريش، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس في احتفالية «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح»، ضمن عدد من السيدات المُلهمات والمُتفوقات في المجالات المختلفة.

أيقونة العمل التطوعي بمستشفى العريش العام

حسناء الشريف أيقونة العمل التطوعي، تم تكريمها ضمن مجموعة السيدات في العريش التي تسعى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، إذ إن لها دورا كبيرا في العمل العام، أو من خلال مشاركتها في الأعمال التطوعية، ومساعدة الأرامل واليتامى، التي كان آخرها مساعدة المرافقين الفلسطينيين للمُصابين بمستشفى العريش العام.

حسناء الشريف تشغل منصب مقررة المرأة السيناوية

وكانت حسناء الشريف شغلت منصب مقررة المرأة السيناوية بمحافظة شمال سيناء لعدة سنوات قبل أن تعتذر عن تكملة العمل وقتها لظروف مرضية.

شاركت حسناء الشريف في عدة ندوات في العريش والقاهرة، ممثلة للمرأة السيناوية، مٌطالبة بحقوق المرأة في التعليم، والعمل على منع الزواج المبكر، وتحديد النسل للحفاظ على صحة المرأة.