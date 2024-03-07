محافظ شمال سيناء: طرح إنتاج مزرعة أم شيحان السمكية في الأسواق قريبا

شهد محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنتاج مزرعة أم شيحان السمكية في وسط سيناء، بحضور الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكد «عبد الفضيل» أنّ محافظة شمال سيناء تتمتع بالعديد من المقومات والثروات، أبرزها بحيرة البردويل التي تنتج أجود أنواع الأسماك والقشريات، بخلاف المزارع السمكية، مشيرًا إلى أنّ إنتاج المزرعة السمكية في أم شيحان، سيُطرح في أسواق شمال سيناء بأسعار تنافسية، موجهًا بالتوسع في إقامة المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة، والاستفادة من مياه البحرية في ري الزراعات بالمنطقة المجاورة.

1000 حبة زريعة بمزارع أم شيحان

وأكد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن مزرعة منطقة أم شيحان بها 5 أحواض، تحتوي على أكثر من 100 ألف حبة زريعة، وجرى اليوم حصاد حوضين منها بواقع 25 ألف سمكة، مضيفًا أنّ هناك 3 مزارع سمكية في محافظة شمال سيناء تابعة للجهاز في قرية الروضة ومنطقة أم شيحان بالقرب من سد الروافعة وفي منطقة جنوب العريش، فضلا عن وضع مخطط لإنشاء 4 مزارع أخرى على المياه الجوفية و3 على مياه البحر.

إنتاج المزرعة 17 طن توزع على منافذ البيع

وقال محمد سويلم، مدير إدارة المزارع السمكية بشمال سيناء، إنّ إجمالي إنتاج المزرعة 17 طنًا ستوزع على منافذ المحافظة بأسعار مخفضة، بسعر 60 جنيهًا للكيلو 5 سمكات، أو 40 جنيهًا للكيلو من 6 إلى 12 سمكة.