جامعة العريش تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي الروضة بشمال سيناء

نظمت جامعة العريش في شمال سيناء قافلة متعددة التخصصات لقرية الروضة غرب العريش، شملت أطباءً من كلية الطب، وأطباء بيطريين من كلية الطب البيطري، وخبراء زراعيين من أساتذة كلية العلوم الزراعية البيئية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن القافلة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، مثل قرى جنوب وغرب العريش.

تنفيذ المبادرات الرئاسية بشمال سيناء

وأشار «الدمرداش» إلى أهمية المشاركة الفاعلة للجامعة في كل المبادرات الرئاسية وتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية المجانية لأهالي سيناء، مؤكدًا تنفيذ القافلة لأهدافها وتحقيق أهداف القافلة الطبية لأهالي القرية.

من جانبها، عبّرت الدكتورة هند حميدو، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادتها بتحقيق القافلة لأهدافها، مؤكدة أن القافلة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية لأهالي قرية الروضة.

وأشارت إلى أن القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل الطبية والبيطرية والخدماتية التي تنظمها جامعة العريش لمختلف قرى محافظة شمال سيناء في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تقوم بها مؤسسات الدولة.