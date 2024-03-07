وزير الداخلية يستقبل نظيرته الجنوب سودانية لبحث آليات التعاون الأمني

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنجلينا جاني تيني وزيرة الداخلية بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق لها خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث صرحت الوزيرة الضيفة بأن زيارتها للقاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتشاور المُستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين، مُؤكدةً اهتمام بلادها بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، وبخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تطلعها إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الجنوب سودانية

ومن جانبه، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزيرة داخلية جنوب السودان للقاهرة، والتي تأتي في إطار الروابط الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين، مؤكداً حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الجنوب سودانية، التزاماً منها بدعم رسالة الأمن فى كل الدول الأفريقية الشقيقة، كما رحب بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الجانبين، مُشدداً على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل التطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.