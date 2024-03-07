لمنع انتصار روسيا.. فرنسا تجهز «الفيلق الأجنبي» لمساعدة أوكرانيا

منيت القوات الأوكرانية بخسائر فادحة في الأيام الماضية أمام القوات الروسية، وبدأت تتخبط عسكريا بداية من يناير الماضي بعد أن فشل هجومها المضاد على القوات الروسية، وما زاد الطين بلة تراجع الدعم الأمريكي لها والذي كان ركيزتها الأساسية لمواجهة روسيا، ما دفع عدد من القادة الأوروبيين للبحث عن سبل جديدة للدعم من ضمنها إرسال قوات عسكرية لأوكرانيا.

وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق إنه لن يسمح بانتصار روسيا، وصرح بإمكانية إرسال قوات عسكرية لمساعدة أوكرانيا.

هل ترسل فرنسا قوات لها لمساعدة أوكرانيا

قال روسلان بورتنيك، مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، في مقابلة مع قناة «بوليتيكا»، إنه من المحتمل أن تقوم فرنسا بإرسال قوات إلى أوكرانيا لدعمها خصوصا «الفيلق الأجنبي».

وكشف «بورتنيك» أن فرنسا تمتلك جيش خاص للمحاربة خارج أراضيها يدعى «الفيلق الأجنبي» يحارب في أراضي الدول الأخرى، ويضم كثير من المقاتلين غير الفرنسيين.

وأضاف «بورتنيك» أن الفيلق الأجنبي شارك بالفعل في حملات عسكرية أجنبية، وعمليات حفظ السلام.

إرسال قوات غربية لأوكرانيا أمر وارد

وأوضح الخبير الأوكراني إمكانية إرسال قوات عسكرية لدعم كييف، ورجح هذا الخيار، حيث قال إن دول شمال أوروبا أصبحت مستعدة للانخراط في سيناريو يتضمن حرب مع روسيا في أوكرانيا خاصة «بريطانيا، وبولندا، ودول البلطيق، وهولندا، وفرنسا».

ويعتقد الخبير الأوكراني روسلان بورتنيك، أنه أصبح أمرا صعبا على نظام كييف الصمود أكثر في وجه روسيا بمفردها، بسبب كثافة المعارك واشتداد القتال، إضافة إلى الموارد الأوكرانية التي أوشكت على النفاذ.