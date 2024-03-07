توجيهات عاجلة من «التعليم» بشأن حالات صرف الإعانة لذوي الهمم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه تلاحظ قيام بعض مسئولي شئون الطلبة بإحدى المديريات التعليمية بتعميم تعليمات خاطئة خاصة بالصرف لحالات التربية الخاصة، دون مراعاة الدقة في تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة، الأمر الذي أثار بلبلة بين أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

صرف الإعانات لأصحاب الهمم ببحث اجتماعي

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الصرف لأصحاب الهمم يتم في ضوء الأبحاث الاجتماعية المعدة حسب الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2023، وأن يكون طالب الصرف من الفئات الفقيرة والمحتاجة، من غير المشتركين في الصندوق وغير المسددين للاشتراك باعتبارهم معفيين من سداد المصروفات الدراسية، وبالنسبة لطلاب الدمج لا يستحقون صرف الإعانة من الصندوق إلا بكارنيه الخدمات المتكاملة ويشترط أن يكون من الفئات الفقيرة والمحتاجة، حيث إنها إعانة تصرف من الصندوق دون اشتراك للمحتاجين فقط وليس لكل التربية الفكرية أو الدمج.