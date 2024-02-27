أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في 8 محافظات اليوم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في 8 محافظات، إذ يتم التوجه إلى الأماكن الحملة وعمل الإجراءات المطلوبة للتقديم على الكارت.

تسهيل الإجراءات على ذوي الهمم

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه تم عمل حملة هنوصلك من أجل تسهيل الإجراءات علي ذوي الهمم، إذ يتم توفيرها على مدار الأسبوع يشكل يومي في مختلف الأماكن والمحافظات.

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات

وجاءت أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 27 فبراير كالتالي:

- محافظة الدقهلية في مركز أبو داوود في لجنة الزكاة بمركز تمي الأمديد.

- مركز ميت غمر في مكتب التأهيل في شارع أبطال الفالوجا.

- محافظة القليوبية في مركز القناطر الخيرية جمعية تنمية المجتمع المحلي بشبرا شهاب.

- محافظة سوهاج مركز جهينة في نجع عزوزفي جمعية رجال المستقبل بنجع عزوز.

- محافظة الإسكندرية في الهلال الأحمر المصري بسموحة

- محافظة قنا:

- في جمعية نواب الخير في مركز قوص

- جمعية الخير التنمية في مركز قفط

- محافظة المنوفية في اشمون في مدينة اشمون الجمعية الشرعية

- محافظة الغربية في شبرا قاص بمركز طنطا في الوحدة الاجتماعية بشبرا قاص

- محافظة بني سويف في اطواب في جمعية لجنة الزكاة خلص الوحدة المحلية لمركز الواسطي