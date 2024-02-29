الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

كشف خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، موضحا أن البطاقة هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، وتُسهل تعامل الشخص لدى كل الجهات، وهي التزام تختص به وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 10 لسنة 2018.

تقديم كشف طبي من أي مستشفى تابع لوزارة الصحة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على البطاقة، هم الأشخاص المنطبق عليهم نص القانون من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية واضطراب طيف التوحد والقزامة وبعض الإضطرابات الأخرى، لذا نطلب من المتقدم كشف طبي من أي مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، وصورة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد وصور شخصية وإيصال سداد بمصروفات 50 جنيها تُرد لدى بنك ناصر الاجتماعي.

امتياز جديد لذوي الهمم في القانون

وأشار إلى أن القانون نص على تشغيلهم ضمن نسبة الـ5% ولكن القانون الجديد نص على أن تكون هذه النسبة لأي منشأة أو مصنع أو شركة تستخدم أكثر من 20 عامل فأكثر، وهذا امتياز جديد قدمته الدولة لهذه الفئة، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بعمل التقييم الوظيفي للمتقدم للوقوف على قدرة الشخص المتقدم على القيام بالآداءات الحياتية اليومية من عدمه مقارنة بدرجة الخلل المذكورة في التقرير الطبي.

وأشار إلى أنه في عام 2020 بدأنا باستخراج البطاقة للأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وفي شهر أكتوبر عام 2021 بدأنا المرحلة الثانية وهي المرحلة المتوسطة لاستخراج هذه البطاقة، لكن الإعاقات الشديدة تحصل على امتياز يتمثل في تقديم كشف طبي من جهة حكومية بأي تاريخ حتى لو قديم، أما الإعاقات المتوسطة والبسيطة يجب عليها التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على موعد للعرض على لجنة طبية متخصصة.