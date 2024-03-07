«التنمر والتسرب من التعليم» ندوة توعوية بقرية الشيخ زايد

نظمت مدرسة بالوظة الثانوية بقرية الشيخ زايد بشمال سيناء، ندوة عن مناقشة ظاهرة التنمر، وأضرار التسرب من التعليم، وخطورتهما على الفرد والمجتمع.

وقال شريف حسين المنسق السكاني بقرية الشيخ زايد إن هناك أنواع عديدة من التنمر منها النفسي، والجسدي، والاجتماعي، والإلكتروني.

التنمر ظاهرة على المجتمع

أضاف شريف حسين، أن التنمر ظاهرة جديدة على مجتمعنا وتُسبب الكثير من الأضرار النفسية، والاجتماعية لفئات معينة من المجتمع، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يدفعها للابتعاد عن المجتمع والانعزال عن أي نشاط اجتماعي.

وقال الشيخ السيد محمد أحد علماء الأوقاف بقرية رمانة، إن ديننا الحنيف نهى عن التنمر، والسخرية، واستشهد بقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» الحجرات 11.

وأضاف أن أحد الصحابة تنمر على سيدنا بلال بن رباح بسبب لون بشرته، قائلا له «يا ابن السوداء»، وهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك «امرؤ فيك جاهلية».

وأشار إبراهيم نصار مدرس بمدرسة بالوظة الثانوية، إلى أن التسرب من التعليم، سواء عدم التحاق الطفل بالمدرسة منذ البداية، أو عٌزوفة عن الرغبة في التعليم، أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة بصفة دائمة بعد التحاقه بها لسنة أو أكثر لهم تأثير مباشر على القضية السكانية.

حل المشكلة السكانية

قالت وفاء زايد مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد، إن الندوة ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية، وجاري الإعداد لندوات أخرى بالتعاون مع الجهات الشريكة سواء بالأزهر، أو الأوقاف، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم وغيرها من الجهات ذات الصلة.