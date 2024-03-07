إمدادات الأسلحة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي تثير الجدل في واشنطن

مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تستمر تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن طلبات واشنطن من إسرائيل حماية المدنيين في غزة، وخلال الأيام الماضية، طلب البيض الأبيض من وزارتي الخارجية والدفاع، قائمة بجميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلنه موقع «أكسيوس» الأمريكي وفقًا لـ4 مسؤولين أمريكيين.

البيت الأبيض، طلب قائمة بجميع عمليات نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي المخطط لها أو التي سيتم الموافقة عليها في الأسابيع المقبلة، في وقت يسعى البيت الأبيض للحصول على كشف كامل بمساعدات الأسلحة التي تقدمها الحكومة لإسرائيل مع تزايد الانتقادات والضغوط فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة.

لا نية لتعليق المساعدات الأمريكية

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الطلب لا يعني تعليق المساعدات الأمريكية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، كما أكدوا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليس لديها أي نية لتقييد المساعدات في هذا الوقت بالذات.

وقال مسؤول أمريكي آخر، لـ«أكسيوس»، إن سبب آخر يتعلق بطلب قائمة الأسلحة، هو تحديد أنظمة الأسلحة التي تحتاجها دولة الاحتلال الإسرائيلي أولوية في حربها على قطاع غزة.

إدارة «بايدن» تدرس منع إسرائيل من استخدام السلاح الأمريكي في رفح الفلسطينية

الجدل المثار حول الأسلحة الأمريكية لم يتوقف، فخلال الساعات الماضية أيضًا، تحاول إدارة جو بايدن، دراسة منع دولة الاحتلال الإسرائيلي من استخدام الأسلحة الأمريكية في عملياتها العسكرية المحتملة بمدينة رفح الفلسطينية.

تحقيق في استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية

وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي، أعلنت مصادر في البيت الأبيض لموقع «أكسيوس»، أنهم يدرسون ما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين في قطاع غزة، وأيضًا آلية استخدام هذه الأسلحة.

وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية، قال إن الوزارة تحقق فيما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان تنتهك القانون الأمريكي والدولي، كما تهدف التحقيقات ومراقبة سلوك دولة الاحتلال، إلى مراقبة ما إذا كانت الحكومات تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيذاء المدنيين، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.