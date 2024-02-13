البيت الأبيض يقيم احتمال ارتكاب إسرائيل انتهاكات للقانون الدولي بغزة

مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن البيت الأبيض يجري تقييمات حول ما إذا كانت إسرائيل متلزمة بالقانون الدولي في عملياتها العسكرية بغزة أم لا، وذلك بحسب مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وقيم مسؤولون أمريكيون الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر أكتوبر الماضي، ويستمر المسؤولون في التقييمات بشكل يومي، كما يحقق المسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة، وهم يعتقدون أنها «تنتهك القانون الدولي».

إسرائيل دولة تتلقى المساعدات الأمريكية

وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية، قال إن الوزارة تحقق فيما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي من أهم الدول التي تتلقى المساعدات الأمريكية، قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان تنتهك القانون الأمريكي والدولي، كما تهدف التحقيقات ومراقبة سلوك دولة الاحتلال، إلى مراقبة ما إذا كانت الحكومات تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيذاء المدنيين، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

جون كيربي: واشنطن واثقة جدًا من الهجوم الإسرائيلي على غزة

التحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بغزة، يقوض حديث جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، حين قال في مؤتمر صحفي إن واشنطن واثقة جدًا من الهجوم الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة على غزة لدرجة أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى التحقيق في أفعالها.

كما قال «كيربي»: «لست على علم بأي نوع من التقييم الرسمي الذي تجريه حكومة الولايات المتحدة لتحليل امتثال شريكتنا إسرائيل للقانون الدولي».