«مصر الخير»: خيم رمضانية لتقديم الوجبات في كل المحافظات

قال أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إنّ سعر الكرتونة بالمؤسسة يبلغ 500 جنيه، ويمكن للعميل استلامها أو تتبنى المؤسسة توزيعها نيابة عنه، بجانب أن هناك مجموعة من الكروت الخاصة بالمواد الغذائية، بالاتفاق مع السلاسل التجارية الكبيرى والجمعيات التعاونية، قيمته 350 جنيها، حتى يمكن المستحق من شراء ما يريده دون انتظار وصول الكرتونة.

سعر الكرتونة بالمؤسسة 500 جنيه

وأضاف «علي» خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة»، أنّ هناك كارت آخر بـ 150 جنيها يسمى بكارت البروتين، ويمكن إضافته على الكارت الأساسي، لافتا إلى أن هذه الكروت خاصة بالمواد الغذائية فقط، ولا يمكن شراء شيء أخر من منظفات أو سجائر أو ما شابه، بالإضافة إلى أنه لا يمكن استبدال الكارت بأموال نقدية.

قيمة الوجبة لكفارة الصيام 65 جنيها للمستحق

وتابع أحمد علي، أنّ قيمة الوجبة لكفارة الصيام 65 جنيها للمستحق، لافتا إلى أن هناك 80 مطبخا على مستوى الجمهورية، لتجهيز الوجبات، مواصلا: «توفر المؤسسة خيمة رمضانية وليس خيمة إفطار، لتقديم الوجبات وقضاء يوم مميز لكافة أفراد العائلة، حتى لو حضر الشخص كل يوم.. هي خيمة موجوده في كل الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكل المحافظات».