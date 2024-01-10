«الخارجية الأمريكية»: كل شبر في قطاع غزة أرض فلسطينية

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّه يجب العمل على إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن الوصول إلى السلام ليس سهلا.

رفض إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

وأضاف وربيرج، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك بعض المبادئ الأساسية في المستقبل، وهي رفض إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ولا لأي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة، ورفض تقليص الأراضي الفلسطينية».

وتابع: «الولايات المتحدة تعتبر كل شبر في قطاع غزة أرضا فلسطينية، وبناء على هذه المبادئ نخوض النقاشات وسنناقش هذه المبادئ مع الإسرائيليين والسلطة الفلسيطينية وكل الدول الأخرى في المنطقة».