وزير الشباب والرياضة السابق: فيتوريا أصاب الجماهير بالقلق وكان يجب رحيله

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن اداء المنتخب بالأمم الأفريقية لم يكن جيدًا وهو ما أصاب الجماهير بالحزن والاستياء وليس عدم تحقيق الفوز فقط، مشيرًا إلى أن فيتوريا أصاب الجماهير بالقلق نتيجة أداء المنتخب غير الجيد بالأمم الإفريقية وكان يجب رحيله.

أوضح وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة CBC، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اتحاد الكرة أصاب في قراره برحيل فيتوريا عن تدريب المنتخب، والمدرب الوطني هو الأنسب للمرحلة الحالية، ونمتلك مجموعة من المدربين المتميزين القادرين على قيادة المنتخب.

التريث في التعامل مع ملف المدرب

أشار وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنصح اتحاد الكرة بالهدوء والتريث في التعامل مع ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر، ويجب إعادة ترتيب الأمور من جديد بالنسبة للرياضة المصرية بما يتواكب مع تحديات المرحلة الحالية، موضحًا أن الإعلام الرياضي في مصر متميز ولكن يعاني من الاستقطاب في بعض الأحيان.

قانون الرياضة مثالي

وتابع: نواجه تحديات عديدة نأمل من الحوار الوطني مناقشاتها وتقديم توصيات من أجل حلها، موضحا أن قانون الرياضية الصادر في 2017 من وجهة نظره «مثالي».

وأشار إلى أن الانتقادات الموجهة لقانون الرياضة الصادر في 2017 مقبولة ولكنه يواكب تطورات العالم ويمنح مزايا كبرى للقطاع الخاص.