السفارة الأمريكية بالقاهرة تكرم الصحفي محسن البديوي

كرمت السفارة الأمريكية في القاهرة، الصحفي محسن البديوي، وذلك على هامش ختام فعاليات الدورة التدريبية، للصحافة والبحث السياسي.

وسلمت السفارة الأمريكية في القاهرة، الزميل محسن البديوي، شهادة تكريم، في ختام مشاركته، في الدورة التدريبية، للصحافة والبحث السياسي، في الفترة من نوفمبر 2023 لـ مارس 2024.

وشهدت الدورة التدريبية، التي نظمتها السفارة الأمريكية في القاهرة، مشاركة عدد من الصحفيين والباحثين من الصحف المصرية المختلفة.