«البورسعيدية» يستعدون لاستقبال شهر رمضان على أنغام السمسمية

نظم حي العرب في بورسعيد أمسية فنية أمس استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد على الحفل المقام في حديقة سعد زغلول بنطاق حي العرب.

حضر الاحتفال الدكتور منصور بكري سكرتير عام محافظة بورسعيد، وفوزي الوالي رئيس حي العرب، ولمياء الجيار رئيس حي الشرق، والعميد نعمان علي رئيس مدينة بورفؤاد، وسامي الرشيدي عضو مجلس الشيوخ السابق.

وأكد الدكتور منصور بكري سكرتير عام محافظة بورسعيد، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يدعم إقامة هذه الحفلات خلال شهر رمضان والتي يتخللها أمسيات فنية وثقافية تؤكد دور بورسعيد في دعم الوطن على مدار عمرها، كما أشاد بأهالي بورسعيد الذين حرصوا على حضور الحفل والظهور بمظهر حضاري متميز.

إحياء ليالي رمضان

وقال فوزي الوالي رئيس حي العرب، إن حفل اليوم هو بداية لإحياء ليالي رمضان، موضحا أن الشهر الفضيل سيشهد إقامة احتفالات أسبوعية في عدد من مناطق الحي، مشيرا إلى أن إقامة الحفل في حديقة عامة تسمح لأهالي بورسعيد الاستمتاع به.

أغاني السمسمية

وبدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم وابتهالات دينية ومدح للرسول محمد، وعدد من أغاني رمضان، ثم أحيت فرقة نغم السمسمية الحفل بعدد من الأغاني التي تمثل الكلور الشعبي لمحافظة بورسعيد، منها «بتغني لمين يا حمام» و«على نور الفنار غنى يا سمسمية»، كما قدم حامد بندق، أحد أبناء المحافظة، فوانيس رمضان على الأطفال المشاركين.