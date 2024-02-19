«على أنغام السمسمية».. افتتاح معرض أهلا رمضان في بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، مساء اليوم الاثنين، معرض أهلا رمضان في بازار بورسعيد الجديد، على مساحة 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسما لبيع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار التكلفة وتخفيضات تصل إلى 25%.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المعرض المختلفة، وتابع وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار وجودة السلع وتوافرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مُطالبا التجار الالتزام بالتخفيضات على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين وعمل عروض يومية طوال فترة إقامة المعرض.

وشدد المحافظ على الأجهزة والجهات المعنية بتكثيف الرقابة والمتابعة على المعرض على مدار اليوم، كما التقى عددا من المواطنين من زوار المعرض، مُستفسرا منهم عن مدى رضاهم على الأسعار داخل المعرض وجودة السلع، والذين أكدوا أنها أقل من مثيلاتها بالأسواق خارج المعرض.

وثمن محافظ بورسعيد جهود الغرفة التجارية ببورسعيد، ومجلس إدارتها برئاسة محمد سعده، لظهور المعرض بهذا الشكل الحضاري المُشرف والحرص على مشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة لضمان وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار.

ومن جانبه، وجه محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على استجابته لمطلب الغرفة بإقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد نظرا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان العام الماضي في نفس المكان، فضلا عن توجيه بتوفير الاحتياجات اللازمة لإقامته، والمتابعة اليومية منذ اليوم الأول للاستعداد وتجهيز المعرض.

وأكد أن الغرفة التجارية ببورسعيد تحملت تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان أسوة بالسنوات الماضية مقابل تقديم العارضين المشاركين تخفيضات بنسب أكبر على الأسعار، في ضوء المساهمة المجتمعية للغرفة في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

ونُظم على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان احتفالية على أنغام آلة السمسمية الشعبية الشهيرة، وتفاعل معها زوار المعرض، في ظل أجواء احتفالية بين الحضور وإشادة بتنظيم المعرض وأسعار وجودة السلع.

وكانت الغرفة التجارية ببورسعيد شكلت غرفة عمليات متواجدة داخل المعرض طوال فترة إقامته، للرقابة والمتابعة والتعامل السريع مع أي شكوى والرد على أي استفسار أو تلقي المقترحات من المواطنين، لضمان متابعة أسعار السلع ومستوى جودتها والتأكد من توافرها بكميات كافية.