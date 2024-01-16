السمسمية تميمة أفراح الغردقة.. احتفالات حتى الصباح في «ليلة الحظ» (صور)

تتميز أفراح مدينة الغردقة عن غيرها من الأفراح التقليدية بطابعها الخاص، حيث لا تخلو أي فرح من أنغام السمسمية والعود في قعدة الشباب، وذلك تقليد توارثه الشباب على مر الأجيال.

ليالي السمسمية في الغردقة

في تصريحات لـ «الوطن»، أكد حمدي غريب، أحد سكان الغردقة القدامى، أن أفراح الغردقة لها طابع خاص، حيث لا يخلو فرح من العود والعزف على السمسمية والأغاني التراثية وسط تصفيق الحاضرين والرقص على أنغام السمسمية، كما تتراص أكواب الشاي والقهوة العربية ومشروب الجبنة، لرواد الفرح كتقليد متبع لقبائل البحر الأحمر في الأفراح.

ليلة الحظ

ويضيف مصطفى خلف، أحد سكان الغردقة، أن الفرح لا يحلو إلا على أنغام السمسمية، حيث تتراص أكواب الشاي والقهوة العربية ومشروب الجبنة لرواد الفرح، وذلك تقليد متبع لأهالي الغردقة القدامى، مؤكدا أن فرقة السمسمية يطلق عليها ليلة الحظ، ودائمًا تكون هي ليلة السابقة الزفاف وتكون في منزل العريس، والذي يقدم الدعوة للأهل والأحباب ويستمر الفرح حتى الصباح.

العزف على آلة السمسمية

وأشار عصام سباق، أحد سكان الغردقة القدامى، إلى أن العزف على آلة السمسمية له طابع خاص عند أهالي الغردقة خاصة في الأفراح، وجذبت الشباب إلى الأفراح، وتعود أصولها إلى قبائل العبابدة، وهي من أقدم قبائل الغردقة ومحافظة البحر الأحمر.

وأوضح أن السمسمية تعزف أنغام وتحكي قصص وحكايات وأغاني الحب والهجر، ووصف الحبيب وقصائد الغزل والمواويل، التى تخطف عقول الشباب.