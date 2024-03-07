بين تلون بايدن وعناد ترامب.. دعم راسخ للاحتلال الإسرائيلي وحق فلسطيني مهدور

أثار دعم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن لدولة الاحتلال الإسرائيلي غضب شعبه وانقلاب كثير من مؤيديه ضده، ليتخلل ذلك تكهنات بخسارته الانتخابات القادمة أمام الرئيس السابق، دونالد ترامب وعلى الرغم من ذلك فإن بايدن، وترامب مختلفان كثيرا في سياستهما ولكن ليس في تلك المتعلقة بإسرائيل.

سياسة بايدن وترامب تجاه إسرائيل

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي في حركة فتح خلال حديثه مع «الوطن» إنه لا يوجد اختلاف بين سياسة ترامب، وبايدن تجاه إسرائيل، فعلى الرغم من الخلافات التي يبرزها الإعلام بين بايدن، ونتنياهو إلا أن الدعم ما زال راسخا فهي خلافات ظاهرية لا أساس لها من الصحة تندرج فقط تحت سياق المراوغة التي يتبعها بايدن وحزبه الديموقراطي.

وذكر «الرقب» أن سياسة الديموقراطيين دائما تروج بأنهم أكثر دبلوماسية من الجمهورين وأنهم يمسكون العصا من منتصفها، وهو ما يفسر ادعاءات الخلاف بين بايدن، ونتنياهو، والتصريحات التي يلقيها الرئيس الأمريكي الحالي المعارضة لإسرائيل بين الحين والآخر.

أيمن الرقب: ترامب أكثر وضوحاُ من بايدن ولا يراوغ

وأوضح «الرقب» أنه على عكس بايدن فإن ترامب لا يستخدم أسلوب المراوغة وسياسته أكثر وضوحا، وهو ما تجلي حين اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي عهده تم اتخاذ قرارات مجحفة في حق الفلسطينيين ولم يحاول تلميعها كما يفعل بايدن، لا سيما مع مطالبته الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، إضافة إلى اعترافه بسيادة إسرائيل على المستوطنات، علاوة على انقلابه على فكرة حل الدولتين، وتجاوز كل المرجعيات السياسية الأساسية لتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف «الرقب» أنه على الرغم من أن ترامب تخلى عن فكرة حل الدولتين في عهده ولا يعيرها اهتماما، إلا أن بايدن الذي يدعم الفكرة لم يتخذ خطوات جدية في تنفيذها.

واختتم «الرقب» حديثه قائلا: إنه سواء بقى بايدن في السلطة أو خلفه ترامب فإن الدعم الأمريكي راسخ لإسرائيل، ولا فوارق كبيرة في سياستهم تجاهها.