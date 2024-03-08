خطاب حالة الاتحاد فرصة بايدن الأخيرة لتجديد ثقة الأمريكيين

يلقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن خطابًا الليلة عن حالة الاتحاد وهو ما سيستغله في محاولة كسب ثقة مزيد من أصوات الناخبين، وإبراز الاختلافات بينه وبين منافسه دونالد ترامب في ملف الاقتصاد، إضافة إلى تهدئة غضب الأمريكيين الحانقين على دعم إدارته اللا محدود لإسرائيل رغمًا عن الدمار الذي ألحقته بغزة وقتل وتشريد الملايين من الفلسطينين.

وبحسب «رويترز» فإن خطاب حالة الاتحاد هي الفرصة الأخيرة لبايدن وحزبه الديموقراطي لكسب ثقة ملايين من الناخبين أو ينتقل صوتهم لمنافسه الجمهوري، دونالد ترامب.

أهداف بايدن من خطاب حالة الاتحاد

ويلقي بايدن خطابه الليلة بهدف إقناع الناخبين بأنه يناضل من أجل حماية الديمقراطية من ترامب، وخفض التكاليف، ومعالجة التضخم وارتفاع الأسعار.

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان خلال مقابلة لها مع شبكة «MSNBC» الأمريكية أن خطاب بايدن يوضح كيف سيؤثر ترامب على الحرية، والديموقراطية إذا وصل للحكم.

كيف ينوي بايدن تهدئة الغضب الأمريكي بسبب دعمه لإسرائيل

وفقا لـ«رويترز» فإن بايدن خلال خطابه الليلة سيحاول تهدئة الأمريكيين الغاضبين من دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة والذي راح بسببه ما يزيد عن 30 ألف شهيد فلسطيني.

فيما قال مسؤولون أمريكيون إن بايدن سيعلن خلال الخطاب أن الجيش الأمريكي سيبني ميناء على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

مناشدة جديدة لدعم أوكرانيا

وبهذا الصدد من المتوقع أن يستغل بايدن خطابه الليلة للضغط مرة أخرى من أجل حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لشراء أسلحة لأوكرانيا ومساعدة لإسرائيل، والتي تم حظرها من قبل رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.

واعتمد الجيش الأوكراني على المساعدات السخية التي قدمتها الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة مع روسيا، فيما انقطع هذا الدعم بسبب عرقلة الحزب الجمهوري تمرير المساعدات حيث يرون أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا هي وليدة سياسة بايدن الخاطئة بحسب ما قاله محمد العالم الخبير في الشأن الأمريكي، سابقا لـ«الوطن».