بايدن: وفرت 15 مليون وظيفة خلال فترة الرئاسة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد بالكابيتول، توفير 15 مليون وظيفة خلال فترة رئاسته، أفضل رقم منذ 50 عامًا، حسب نبأ عاجل من قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن أحداث السادس من يناير -في إشارة لاقتحام الكابيتول- كان تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، طالبًا بالدفاع عن الديمقراطية في الداخل والخارج، مؤكدًا فوز الديمقراطية على الإرهابيين الذين حاولوا إشعال حرب أهلية قبل ثلاث سنوات.

وأضاف: «الديمقراطية على المحك ونواجه لحظة غير مسبوقة»، موضحًا للشعب الأمريكي أن هذه لحظة نادرة، لأن لدينا مشاكل في الداخل وعلى الحدود.

وعلى الصعيد الدولي، أكد أن أوكرانيا تستطيع الوقوف أمام رغبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما دام الدعم الأمريكي لصالحها من خلال الناتو وإذا تركت أمريكا أوكرانيا بمفردها، فأوروبا لن تكون آمنة.