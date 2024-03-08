بايدن يهاجم ترامب في خطاب حالة الاتحاد: فشل في العمل لصالح الأمريكيين

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات المقبلة في خطابه حالة الاتحاد بالكونجرس، وقال إنه فشل في العمل لصالح الأمريكيين ومواجهة جائحة كورونا التي حصدت أرواح نحو مليون مواطن.

وأكد «بايدن»، أنه سيفوز في الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر 2024، كما اتهم «ترامب» بالخضوع للرئيس الروسي بوتين.

بايدن يهاجم فلاديمير بوتين

كما هاجم أيضًا الرئيس الروسي قائلًا: «من يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقف حربه على أوكرانيا، فإنني أقول لكم إنه لن يفعل، لكنه لن يفوز على أوكرانيا، ويجب على الكونغرس إقرار المساعدات لأوكرانيا لوقف بوتين».