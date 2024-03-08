رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بايدن يهاجم ترامب في خطاب حالة الاتحاد: فشل في العمل لصالح الأمريكيين

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:50 ص | الجمعة 08 مارس 2024
جو بايدن

جو بايدن

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات المقبلة في خطابه حالة الاتحاد بالكونجرس، وقال إنه فشل في العمل لصالح الأمريكيين ومواجهة جائحة كورونا التي حصدت أرواح نحو مليون مواطن.

وأكد «بايدن»، أنه سيفوز في الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر 2024، كما اتهم «ترامب» بالخضوع للرئيس الروسي بوتين.

بايدن يهاجم فلاديمير بوتين

كما هاجم أيضًا الرئيس الروسي قائلًا: «من يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقف حربه على أوكرانيا، فإنني أقول لكم إنه لن يفعل، لكنه لن يفوز على أوكرانيا، ويجب على الكونغرس إقرار المساعدات لأوكرانيا لوقف بوتين».

اقرأ المزيد:

زلات لسان جو بايدن لا تنتهي.. آخرها الحديث مع رئيس فرنسا المتوفى

فلاديمير بوتين: التعامل مع جو بايدن أفضل من دونالد ترامب

بوتين: لست طبيبا للتعليق على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن

ترامب يهاجم بايدن بعد فوزه في 5 ولايات أمريكية: اخرج يا جو
بقلم محمد عبدالعزيز