محمد علي رزق يظهر بوجهين في رمضان 2024: مصطفى ضرغام وشامع ابن شمعة

يخوض الفنان محمد علي رزق، سباق دراما رمضان 2024، من خلال عملين دراميين، هما مسلسل صيد العقارب، أمام الفنانة غادة عبد الرزاق، ومسلسل جودر أمام الفنان ياسر جلال.

وكشف محمد علي رزق عبر حسابه على «إنستجرام»، عن دوره في المسلسلين، ونشر صورا من كواليس التصوير، معلقا: «بسم الله توكلت على الله، مصطفى ضرغام مسلسل صيد العقارب، وشامع ابن شمعة ألف ليلة وليلة حكاية جودر».

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة: غادة عبد الرازق، رياض الخولي، عماد صفوت، أحمد ماهر، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي وأحمد جمال سعيد، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

أبطال مسلسل صيد جودر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، ومحمد محمود عبد العزيز.