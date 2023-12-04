زوجة الفنان محمد علي رزق تحتفل بعيد ميلاده (صور)

حرصت زوجة الفنان محمد علي رزق، على الاحتفال بعيد ميلاده في أجواء خاصة، من خلال منشور شاركته مع جمهوره عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

وشارك الفنان محمد علي رزق جمهوره، بمجموعة من الصور له مع زوجته، أثناء الاحتفال، ووجه لها رسالة قائلا: «عيد ميلادي، بحبك يا روحي».

يذكر أن الفنان محمد علي رزق، يعرض له خلال هذه الفترة مسلسل العودة، الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم شريف سلامة وتارا عماد وبسنت شوقي ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين.

كما أنه انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده كضيف شرف في فيلم السيستم، بجانب عدد من الفنانين، منهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وغيرهم.