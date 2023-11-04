محمد علي رزق ينتهي من تصوير مشاهده كضيف شرف في فيلم «السيستم»

يواصل صناع فيلم السيستم بطولة الثنائي طارق لطفي وأحمد الفيشاوي تصوير باقي المشاهد الخاصة به للانتهاء من تصوير كل مشاهد العمل في أقرب وقت والذي يشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف به.

محمد علي رزق ضيف شرف فيلم السيستم

وسيكون الفنان محمد على رزق واحد من ضيوف الشرف الذين سيظهرون ضمن أحداث فيلم السيستم ويجسد شخصية مدير مطعم راق وبالفعل انتهى من تصوير كافة المشاهد الخاصة به.

يذكر أن فيلم السيستم يشهد التعاون الأول بين الثنائي طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نسرين طافش وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.

وعلى الجانب الآخر يواصل الفنان محمد علي رزق تصوير مشاهده في المسلسل الجديد العودة الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة وتارا عماد ووليد فواز وعصام السقا وغيرهم.