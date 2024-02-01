محمد علي رزق يعلن انتهاء تصوير مسلسل «حدوتة منسية»

أعلن الفنان محمد علي، أحد أبطال مسلسل «حدوتة منسية»، انتهاء تصوير المسلسل الذي يعرض حاليا على قناة cbc، وذلك من خلال منشور له عبر «إنستجرام».

ونشر الفنان صورة تجمع فريق العمل بالكامل، وعلق: «فركش حدوتة منسية».

أبطال مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في بطولة مسلسل حدوتة منسية عددا من نجوم الفن ابرزهم: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، وتدور أحداث المسلسل حول العلاقات الأسرية والمواريث.