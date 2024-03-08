الشيخ عيسى الخرافين: مسار التنمية في شمال سيناء مستمر على قدم وساق

قال الشيخ عيسى الخرافين أحد مشايخ قبائل سيناء، إنّ مسار التنمية في شمال سيناء مستمر على قدم وساق في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنّ شعب سيناء تعاون مع القوات المسلحة والقبائل للقضاء على الإرهاب.

دور التنمية في شمال سيناء

وأضاف الخرافين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ شعب سيناء أصبح لديه وعي شامل ضد أفكار التطرف والإرهاب، لافتًا إلى أنّ دور التنمية كان عظيمًا في هذا الصدد، إذ أدى إلى استقرار الأحوال في ربوع سيناء كافة.

5 محطات تحلية كبرى

وتابع أحد مشايخ قبائل سيناء: «أصبح لدينا في سيناء 5 محطات تحلية كبرى إضافة إلى الآبار الجوفية، وأصبح المواطن أكثر استقرارًا»، لافتًا إلى أنّ المحافظة شهدت مزارع أسماك إضافة إلى الأنفاق وغيرها من المشروعات التي تلبي متطلبات الأهالي.