أسرار مصطفى حسني في برنامج معكم منى الشاذلي.. كيف تتعامل زوجته مع المعجبات؟

ظهر الداعية مصطفي حسني ضيفا في إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي الذي يعرض عبر شاشة قناة cbc، وتحدث خلال الحلقة عن تفاصيل كثيرة تخص حياته الشخصية، من بينها أسرته وزوجته.

مصطفى حسني في برنامج معكم منى الشاذلي

كشف مصطفى حسني عن الطريقة التي تتعامل بها زوجته مع المعجبات في برنامج معكم منى الشاذلي، «من صدق نجا، وأمل زوجتى إنسانة ربنا سترني بيها ومرت معايا بكل المراحل، والشهرة بيبقي فيها في الأول استغراب ومهاجمة من البعض، وكمان اللي مش عاجبه كلامك، ومنها إقبال ومحبة من الصادقين».

تعامل زوجة مصطفى حسني مع المعجبات

وأشار مصطفى حسني إلى أن زوجته كانت تنزعج من إقبال المعجبات في البداية، لكنها تفهمت الأمر فيما بعد: «أمل كانت بتضايق كأنثى من أي حد يوقفني يقولي أنا بحبك وكانت تشعر باستغراب، مرورا بالكرام اللي ممكن يطلبوا يتصوروا معايا، حتى تفهمت الأمر وإن قد إيه الناس اللي بتيجي تسلم علينا في الشارع أو المطعم دي ناس متواضعة جدا، عشان سابوا أكلهم وجم يقولولي كلمتين يجبروا بخاطري».