«على راسي».. رد فعل مفاجئ من مصطفى حسني لأحد الحضور مع منى الشاذلي

على مدار سنوات تمتع الداعية مصطفي حسني، بشعبية كبيرة، حافظ فيها على وجودة الرمضاني في كل عام تقريبًا، من خلال برامجه الدينية التي دخلت قلوب الشباب، ومع اقتراب الشهر الفضيل، يحل ضيفًا مع منى الشاذلي الخميس المقبل.

يتحدث «حسني» خلال في اللقاء المرتقب، عن رحلته وتفاصيل كثيرة في مشواره وخلال الفيديو القصير الذي نشرته الإعلامية منى الشاذلي تعلن عن ضيف حلقتها المقبلة، ظهرت لقطة مميزة؛ لرد فعل مفاجئ من مصطفى حسني على طلب أحد الحاضرين.

رد فعل مفاجئ من مصطفى حسني لأحد الحضور

وخلال الفيديو القصير الذي جمع عدة لقطات من حياة مصطفى حسني، ظهرت إحدى المتواجدات من جمهور الإعلامية منى الشاذلي تطلب من ضيفها أن يكون هو الشيخ الذي يكتب كتابها: «فرحي في شهر 7 وبطلب من حضرتك لو تكرمت وحضرت كتب كتابي»، وكان رده عليها: «على راسي»، مستجيبًا لطلبها، كما ظهر في المقطع القصير لقطات من حضوره بالفعل في حفلات زفاف فنانين كان هو المأذون.

مصطفى حسني داعية مقرب لـ«الشباب»

وبعد إعلان منى الشاذلي، عن حضور الداعية مصطفى حسني ضيفًا لبرنامجها، نستعرض التفاصيل التالية من حياته:

استطاع مصطفى حسني، على مدار السنوات السابقة أن يكون مقربًا من الشباب ببرامجه الدينية التي تعرض في شهر رمضان، وكان بأسلوبه السلس في توصيل الرسالة قريبًا من الصغار والكبار، إذ قدم البرامج التالية: «أحلى حياة، أما بعد، الكنز المفقود، مدرسة الحب، قصة حب، لو كانوا يعلمون، على باب الجنة»، وله العديد من البرامج الأخرى وكتب ألفها بنفس أسماء برامجه، وحصل على شهادة معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف.