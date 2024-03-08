«أزهرية الشرقية» تفتتح معرض «أنا الراقي بأخلاقي» في العاشر

أناب الشيخ أيمن محمد عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية ومدير عام المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي»، والدكتور مكرم النبراوي، مدير عام الخطة والمناهج بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، لافتتاح معرض المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» المقام بمقر الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، بحضور الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

افتتاح معرض «أنا الراقي بأخلاقي»

وعّبر وفد قطاع المعاهد الأزهرية عن سعادتهم لأنشطة المشروع التربوي التي تعكس مجموعة من القيم التربوية تم استهدافها خلال العام الدراسي الحالي طبقا للجدول الزمني المرسل من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى أن هذا الأمر يعد سابقة هي الأولى بين المناطق الأزهرية، حيث يعد هذا المعرض هو الرابع من نوعه للمبادرة خلال العام الدراسي الجاري.

وشملت المعروضات أعمال متعددة لأنشطة المبادرة، من مجسمات ومجلات حائط وأعمال فنية ومشغولات يدوية وغيرها من النماذج التي قام بتنفيذها طلاب المعاهد تحت إشراف معلميهم ومنسقي المعاهد للمراحل الدراسية كافة ونالت إعجاب الجميع.

مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أطلق مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، استجابة لما تفرضه علينا تعاليم الدين الحنيف، واقتداءً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ورغبة من الأزهر الشريف في مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي تهدف إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة ونجحت منطقة الشرقية الأزهرية في تفعيل أنشطة المشروع على الوجه الأكمل.

وفي ختام المعرض كرم وفد قطاع المعاهد الأزهرية منسقي المعاهد المشاركة بمنحهم شهادات التقدير وكؤوس التفوق لكل مرحلة تعليمية.