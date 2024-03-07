أسماء المرشحين لاختبارات الأوائل على مستوى الجمهورية في مسابقة شيخ الأزهر بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية، أسماء الطلاب المرشحين لاختبارات العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية من منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 - 2024، والمقرر اختبارهم يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري.

اختبارات التصفية النهائية الأربعاء الموافق 20 مارس

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ الطلاب المرشحين لاختبارات العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية من منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 - 2024، عددهم 40 طالباً وطالبة، ومن المقرر اختبارهم يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري.

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أنّ مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة سنوية يتم تنظيمها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويشرف على تنظيمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.