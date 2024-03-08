«الشباب والرياضة» تعلن فرص عمل للخريجين.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وظائف شاغرة في العديد من الشركات للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، حاجة شركة كبرى في مجال البيع لشغل بعض الوظائف بها، وهو ما نستعرض تفاصيله ومميزاته في السطور التالية.

وظائف في شركة كبرى

وأشارت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تفاصيل الوظائف المطلوبة في شركة البيع الكبرى وأبرز المميزات وكيفية التقديم على فرص العمل المتاحة.

1- مراقب جودة

مكان العمل: أكتوبر – المنطقة الصناعية

متطلبات الوظيفة

أن يكون المتقدم خريج بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس جودة من جامعة عمالية

خبرة لا تقل عن سنة

مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية

الحد الأقصى للسن 35 سنة

موقف واضح من التجنيد

يفضل من سكان أكتوبر

المميزات والحقوق

راتب 5500 جنيه

عد ساعات العمل 8 ساعات

إجازة أسبوعية

تأمين طبي + اجتماعي

خطوط مواصلات تابعة للشركة

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة