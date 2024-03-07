وظائف خالية في شركة لياقة بدنية براتب 10 آلاف جنيه وعمولة تصل 25 ألفا

أعلنت منصة مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن وظائف خالية بإحدي شركات القطاع الخاص، والتي تعمل في مجال الصحة واللياقة البدنية، برواتب مغرية.

وظائف مبادرة توظيف مصر

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر، من حيث الشروط والتخصصات المطلوبة وكيفية التقديم، وذلك في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة كبرى تعمل بمجال الصحة واللياقة البدنية شباب للتعيين موظف مبيعات داخلي، بالقاهرة والجيزة.

الشروط المطلوبة للوظيفة

حددت الشركة الشروط الآتية للتعين:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون لديه خبرة من 5 الى 7 سنوات بمجال المبيعات.

- يفضل الخبرة السابقة في GYM.

- معرفة جيدة بصناعة اللياقة البدنية.

- أن يكون مستواه جيد في اللغة الإنجيلزية.

المميزات والحقوق الوظيفية

أوضحت الشركة أن المقبولين في الوظائف يحصلون على المميزات الآتية:

- الراتب 10000 جنيه بالإضافة إلى عمولة تصل 25000 جنيه.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت منصة توظيف مصر أنه يمكن التقديم على الوظائف عن طريق إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: cv@tawarwghayar.com، ووضع اسم الوظيفة في العنوان.

ولمعرفة المزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر:https://tawzeefmasr.com/.