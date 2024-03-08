وظائف بمرتب 10 آلاف وعمولة تصل إلى 25 ألفا.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل تكون مناسبة لهم بشركة كبرى بمجال الصحة واللياقة البدنية، في إطار حرص الوزارة على توفير وظائف خالية للشباب سواء كانوا حاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو متوسطة أو بدون مؤهلات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية بإحدى شركات مجال الصحة واللياقة البدنية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- الوظائف المتاحة تكون في وظيفة مبيعات داخلية.

- مكان العمل يكون في القاهرة والجيزة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهلٍ عالٍ.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 5 إلى 7 سنوات بمجال المبيعات.

- يفضل أن يكون لديه الخبرة السابقة في GYM.

- أن يكون على معرفة جيدة بصناعة اللياقة البدنية.

- أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجيلزية.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة العاملين في تلك الوظيفة راتب شهري 10 آلاف جنيه + عمولة تصل إلى 25 ألف جنيه.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا.

- تمنح الشركة العاملين يومين إجازة في الأسبوع.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المتاحة إرسال السيرة الذاتية على cv@tawarwghayar.com، ووضع اسم الوظيفة في العنوان.