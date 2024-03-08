بمرتب 12 ألف جنيه.. «الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف جديدة

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف، سواء كانوا من الطلاب أو الخريجين أو الحاصلين على مؤهلات متوسطة، في إطار حرص الوزارة على القضاء على البطالة، الأمر الذي يجعل العديد من الشباب يهتمون بتفاصيل وظائف الشباب والرياضة.

تفاصيل الوظائف الخالية بالشباب والرياضة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركة كبرى بمجال الصحة واللياقة البدنية، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، والتي جاءت كما يلي:

تطلب شركة كبرى بمجال الصحة واللياقة البدنية للتعيين في وظائف هي:

1. موظف مبيعات داخلى

مكان العمل: القاهرة / الجيزة

متطلبات وشروط الوظيفة:

· مؤهل عالى

· خبرة من 5 الى 7 سنوات بمجال المبيعات

· يفضل الخبرة السابقة فى GYM

· معرفة جيدة بصناعة اللياقة البدنية

· جيد فى اللغة الانجيلزية

المميزات والحقوق

- إجمالي الراتب 12.5 ألف (راتب 10000 جنية + عمولة تصل 2500 جنيه).

- عدد ساعات العمل 8 ساعات

- عدد 2 يوم اجازة فى الاسبوع

--للتقديم يرجي ارسال السيرة الذاتية على : cv@tawarwghayar.com

ووضع اسم الوظيفة في العنوان