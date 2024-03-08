ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد – 1».. (صور)

اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد – 1»، الذي جرى تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية.

تضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر، والإبرار الجوي لعناصر القوات الخاصة من الجانبين، أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة غير النمطية تحت مختلف الظروف.

وفي ختام المرحلة، ألقى اللواء أركان حرب محمد محمود عوض قائد قوات المظلات، كلمة نقل خلالها تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للعناصر المشاركة في التدريب، مشيراً إلى أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على كل ما هو جديد في منظومة التدريب القتالي للقوات الخاصة، مشيداً بما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وقدرة على تنفيذ أعمال مشتركة بكل كفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة.