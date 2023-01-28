فيلم «نقطة تحول» يسلط الضوء على أبطال سلاح المظلات ومهامهم في سيناء

تناول الفيلم الوثائقي «نقطة تحول»، إحدى المداهمات التي قام بها عناصر من قوات المظلات في شمال سيناء، إذ قال المقدم أركان حرب حسن حماد، إنه خلال تواجد قوات المظلات في شمال سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية تم تكليف المجموعة بالهجوم على بؤرة إرهابية في منطقة شديدة الوعورة.

وتابع: «تم تكليف المجموعة بالهجوم على بؤرة إرهابية في منطقة شديدة الوعورة، وكنا متقسمين أنا قائد مجموعة الاقتحام وكان فيه مجموعة تأمين وأخرى للاستطلاع».

من جانبه، قال رقيب محمد جمال، إنه أثناء الاشتباك أصيب بطلقة في كتفه الأيسر، وسقط على ظهره: «كان كل اللي في اعتقادي ودماغي لازم أفدي زمايلي وأحمي القائد بتاعي أثناء الاقتحام، وقعدت أزحف بذراعي اليمين لحد ما وصلت لأقرب ساتر وخدت البندقية في كتفي اليمين، وبدأت أتعامل وأغطي زمايلي علشان المهمة تتم بنجاح».

واستطرد المقدم: «قدرنا نقتحم البؤرة الإرهابية ونقضي على العناصر التكفيرية اللي فيها، والمجموعة الباقية سلمت نفسها، وشعار القوات المسلحة أن العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة، وده سلاح المظلات بتؤمن بيه جدا، وبنتدرب في أسرع الظروف في النهار والليل علشان يكون في ذاكرة الفرد سرعة بديهة وحسن رده فعل».

وأوضح الرقيب إبراهيم صبحي، أنه في وقت الاشتباك لم يشعر بأنه قد أصيب بطلقة: «أنا ابني غالي لكن مصر غالية جدا علينا، وأول ما جاتلي الأوامر أني أتحرك على طول لبيت النداء، وده شرف لأي فرد في القوات المسلحة، والحمد لله تمت المهمة بنجاح».